"Как смертоносный вирус": В Совфеде назвали терроризм государственным выбором Украины

"Терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся", — приводит RT слова Ковитиди.