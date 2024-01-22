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22 января, 12:43

"Как смертоносный вирус": В Совфеде назвали терроризм государственным выбором Украины

Сенатор Ковитиди: Убивая мирных, Украина подтверждает статус страны-террориста

Киевский режим, нанося удары по мирным людям и гражданским объектам, подтверждает свой государственный выбор — терроризм. Соответствующее заявление сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя трагические события в Донецке.

"Терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся", — приводит RT слова Ковитиди.

Достигнув целей спецоперации, наши военные спасут "от чумы украинского терроризма" не только Россию, но и соседние страны, резюмировала сенатор.

Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме", сообщил мэр
Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме", сообщил мэр

Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик". В результате погибло 27 человек, несколько десятков пострадали. В другом районе города при обстреле погиб ещё один мирный житель. Сегодня, 22 января, в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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