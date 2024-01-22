"Молодая гвардия" и "Волонтёрская рота" почтили память жертв удара по Донецку

Более 500 активистов "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" почтили память погибших в результате удара украинской армии по Донецку 21 января. Общественники и волонтёры возложили цветы у представительства Донецкой Народной Республики в Москве, объявили минуту молчания и оставили плакаты с надписями "Не забудем — не простим" и "Донбасс и Россия — вместе навсегда".

Акция "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" у представительства ДНР в Москве. Видео © T.me / vmgere

Как отметил сегодня председатель "Молодой гвардии" Антон Демидов, виновники этого ужасного преступления обязательно должны быть наказаны.