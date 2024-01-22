"Молодая гвардия" и "Волонтёрская рота" почтили память жертв удара по Донецку
Более 500 активистов "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" почтили память погибших в результате удара украинской армии по Донецку 21 января. Общественники и волонтёры возложили цветы у представительства Донецкой Народной Республики в Москве, объявили минуту молчания и оставили плакаты с надписями "Не забудем — не простим" и "Донбасс и Россия — вместе навсегда".
Акция "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" у представительства ДНР в Москве. Видео © T.me / vmgere
Как отметил сегодня председатель "Молодой гвардии" Антон Демидов, виновники этого ужасного преступления обязательно должны быть наказаны.
"Сегодня мы все скорбим вместе с Донецком. Снова и снова убеждаемся, что украинские нацисты ведут войну против мирных жителей Донбасса: женщин, стариков, детей. Нет никаких сомнений в том, что вчерашний обстрел Донецка является терактом, настоящим актом агрессии против мирного населения", — заявил он.
Напомним, 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону Текстильщик. Под артиллерийским огнём оказался рынок, на котором воскресным утром было много покупателей из числа мирного населения. Затем последовала ещё одна атака — в Куйбышевском районе ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. 21 января в Донецке погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Сегодня, 22 января, в ДНР день траура по погибшим. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.