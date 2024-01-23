ВМС США опровергли сообщения об успешной атаке на Ocean Jazz у берегов Йемена

Американские военные прокомментировали недавнее сообщение о том, что в Аденском заливе члены мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) успешно атаковали грузовое судно Ocean Jazz. Пресс-служба Пятого флота ВМС США, отвечающего за обстановку в этом регионе, заявила, что эта информация не соответствует действительности.