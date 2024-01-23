ВМС США опровергли сообщения об успешной атаке на Ocean Jazz у берегов Йемена
Американский грузовой корабль Ocean Jazz. Обложка © defense.gov / Grady T. Fontana
Американские военные прокомментировали недавнее сообщение о том, что в Аденском заливе члены мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) успешно атаковали грузовое судно Ocean Jazz. Пресс-служба Пятого флота ВМС США, отвечающего за обстановку в этом регионе, заявила, что эта информация не соответствует действительности.
"Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным", — сообщили военные в социальной сети Х.
Накануне сообщалось, что хуситы поразили американский грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Как заявил представитель мятежников Яхья Сариа, по транспортному средству был нанесён удар противокорабельными ракетами. Напомним, что бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников начались 12 января. По словам действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, Вашингтон готов повторить подобные мероприятия, если повстанцы не оставят в покое корабли, следующие через Красное море.