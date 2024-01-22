Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
Движение "Ансар Аллах" (хуситы), правящее на севере Йемена, поразило американский грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Об этом заявил представитель мятежников Яхья Сариа.
"ВМС Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесён удар противокорабельными ракетами", — приводит его заявление подконтрольный хуситам телеканал Masirah TV.
Ранее американские СМИ раскрыли причины начала операции США против хуситов в Красном море. Речь идёт совсем не об экономических или каких-либо других мотивах.
Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в том случае, если йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) не прекратит захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. В последующие дни американские атаки продолжились. США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией. 15 января движение "Ансар Аллах" атаковало сразу три корабля. В прицеле хуситов оказались американский эсминец, сухогруз и ещё одно торговое судно. А в ответ спустя три дня Штаты и Британия устроили очередную бомбёжку Йемена. Также в командовании ВС США заявили об уничтожении 14 ракет хуситов.