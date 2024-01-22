Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе

Движение "Ансар Аллах" (хуситы), правящее на севере Йемена, поразило американский грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Об этом заявил представитель мятежников Яхья Сариа.

"ВМС Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесён удар противокорабельными ракетами", — приводит его заявление подконтрольный хуситам телеканал Masirah TV.