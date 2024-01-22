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22 января, 18:05

Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе

Движение "Ансар Аллах" (хуситы), правящее на севере Йемена, поразило американский грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Об этом заявил представитель мятежников Яхья Сариа.

"ВМС Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесён удар противокорабельными ракетами", приводит его заявление подконтрольный хуситам телеканал Masirah TV.

Ранее американские СМИ раскрыли причины начала операции США против хуситов в Красном море. Речь идёт совсем не об экономических или каких-либо других мотивах.

Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в том случае, если йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) не прекратит захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. В последующие дни американские атаки продолжились. США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией. 15 января движение "Ансар Аллах" атаковало сразу три корабля. В прицеле хуситов оказались американский эсминец, сухогруз и ещё одно торговое судно. А в ответ спустя три дня Штаты и Британия устроили очередную бомбёжку Йемена. Также в командовании ВС США заявили об уничтожении 14 ракет хуситов.

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defense.gov / Grady T. Fontana

Наталья Исакова
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