Владельцы танкеров приготовились к затяжному кризису в Красном море

Участники нефтяного рынка готовятся к длительным перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, где хуситы атакуют торговые суда в ответ на конфликт между Израилем и Палестиной. Всё большее число кораблей нанимается для маршрутов в обход Красного моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на судовладельцев, брокеров и трейдеров.

Нефтяные компании чаще всего нанимают танкеры для перевозки топливных грузов, следующих в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти были заказаны на суда, которые совершают крюк в тысячу миль в обход Африки. Вместе с этим уточняется, что некоторые компании совместно загружают небольшие грузы на более крупные суда, чтобы сделать маршрут более рентабельным.