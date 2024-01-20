Владельцы танкеров приготовились к затяжному кризису в Красном море
Участники нефтяного рынка готовятся к длительным перебоям в судоходстве в южной части Красного моря, где хуситы атакуют торговые суда в ответ на конфликт между Израилем и Палестиной. Всё большее число кораблей нанимается для маршрутов в обход Красного моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на судовладельцев, брокеров и трейдеров.
"Всё больше и больше судовладельцев избегают этого района", — подчеркнул главный исполнительный директор Euronav NV Александр Саверис.
Нефтяные компании чаще всего нанимают танкеры для перевозки топливных грузов, следующих в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти были заказаны на суда, которые совершают крюк в тысячу миль в обход Африки. Вместе с этим уточняется, что некоторые компании совместно загружают небольшие грузы на более крупные суда, чтобы сделать маршрут более рентабельным.
Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) не прекратит захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. В последующие дни американские атаки продолжились. США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией. 15 января движение "Ансар Аллах" атаковало сразу три корабля. В прицеле хуситов оказались американский эсминец, сухогруз и ещё одно торговое судно. А в ответ спустя три дня Штаты и Британия устроили очередную бомбёжку Йемена. Также в командовании ВС США заявили об уничтожении 14 ракет хуситов.
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