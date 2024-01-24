10 питомцев, которые выглядят так грустно, что сразу хочется разобраться, кто их обидел
Казалось бы, с чего тосковать домашним животным? Жизнь у них просто идеальная. Ан нет, есть мохнатые с такими печальными мордочками, что, глядя на них, плакать хочется! Собрали 10 фото уникальных грустняшек.
"Пёсику было грустно, что время для игр закончилось и ему нужно было идти домой", — Panther779.
Фото © Reddit / Panther779
"Это Луху. Он всегда выглядит грустным", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Грустная морда, которую он строит в ответ на отказ сесть ко мне на колени, ведь я за рулём..." — pupsaurus.
Фото © Reddit / pupsaurus
"Моя кошка недавно родила. Я называю эту постомяунно (игра слов от "постоянно" и "мяу". — Прим.ред.) грустной кошкой", — _moonflower_.
Фото © Reddit / _moonflower_
"Познакомьтесь с Корой. Когда она не хочет, чтобы ты уходил, она использует свои грустные брови", — Graham_Cant_Reid.
Фото © Reddit / Graham_Cant_Reid
"Это Фу-Чан, японский котик, который всё время выглядит разочарованным. Он такой грустный!" — DaRealMemeQueen.
Фото © Reddit / DaRealMemeQueen
"Почему мой щенок всегда выглядит таким грустным?" — jackdiesel.
Фото © Reddit / jackdiesel
"Никакой грустной истории или чего-то в этом роде. Просто подумал, что вам, ребята, может понравиться эта фотография Хоппера, которую я сделал. Он у меня задумчивый..." — radbrad7.
Фото © Reddit / radbrad7
"У моей собаки вечно грустная морда, но она всё равно любит всех", — ShenRonWeasley.
Фото © Reddit / ShenRonWeasley
"У моего мальчика Стива всегда грустная мордочка, но это... Грустнее вы ещё ничего не видели", — ianonredit.
Фото © Reddit / ianonredit
Reddit / vladgrinch / pupsaurus