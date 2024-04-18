10 шуток о жизни после сорока, и эти мемы вы точно оцените

"Мне, может быть, и сорок лет, но чувствую я себя намного моложе!.. До тех пор, пока я ничего не делаю", — TheCatWhisprer.

"Добро пожаловать в ваши 40 лет. Чистые простыни радуют тебя больше, чем секс", — WineMummy.

10 шуток о жизни после сорока, которые поднимут вам настроение. Фото © Freepik / karlyukav

"Теперь, когда смотрите боевики, всё, о чём вы можете думать, какой материальный ущерб они наносят", — Birdeckler.

"39: Я уверен, что в 40 лет я буду в порядке!

40: Видишь? Я в порядке!

41: Всё ещё в порядке!

42: Нужно удалить различные органы, 27 новых продуктов вызывают изжогу, движение тектонической пластины делает новые морщины на лице за ночь, левое колено теперь предсказывает дождь, больше не можешь читать без очков, молочные продукты тебя ненавидят*", — LetMeStart.

Смешные мемы о жизни после сорока, которые вы точно оцените. Фото © Freepik / gpointstudio

"Запомните! Если ляпнуть что-то стыдное в годы юности, я хочу рассказать вам страшный секрет — к тому времени, когда вам будет за 40, вы всё ещё будете мучиться от этих мыслей и позора", — JessicaValenti.

"Добро пожаловать в свои 40! Теперь одно неловкое движение может положить конец всем остальным твоим неловким движениям на некоторое время", — MadHatterMommy.

Юмор о жизни после сорока: 10 шуток и мемов для настроения. Фото © Freepik

"Теперь вы будете находить седые волосы в местах, где у вас даже не должно быть волос", — TheCatWhisprer.

"Мне сорок, и теперь, когда я говорю, что устрою "безбашенную вечеринку", это значит, что сырную нарезку я положу в тарелку для мяса", — slackmistress.

Шутки и мемы, которые идеально описывают жизнь после сорока. Фото © Freepik / gpointstudio

"Добро пожаловать в 40 лет. Теперь ты занимаешься спортом только по медицинским показаниям", — AbleLikes.