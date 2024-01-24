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24 января, 06:36

Захарова назвала манипуляциями заявления о мире от стран, которые спонсируют ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о мирных переговорах с Украиной от стран, которые поставляют оружие ВСУ. Она назвала такие предложения политическими манипуляциями.

"Мы понимаем, о чём идёт речь, — о вовлечённости в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. Значит, все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций", — сообщила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По её словам, странно слышать о мирных переговорах от государств, которые осуществляют переброску собственных вооружений, закупают старое советское вооружение в третьих странах и передают его Зеленскому. Говоря о мире, они одновременно с этим обучают украинских военнослужащих.

Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине
Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который не смог внятно ответить на конкретный вопрос о запрете Украины на переговоры с РФ. А ранее власти Швейцарии призвали включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании на Украине.

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ТАСС / Александр Щербак

Ян Поланин
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