Захарова назвала манипуляциями заявления о мире от стран, которые спонсируют ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о мирных переговорах с Украиной от стран, которые поставляют оружие ВСУ. Она назвала такие предложения политическими манипуляциями.

"Мы понимаем, о чём идёт речь, — о вовлечённости в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. Значит, все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций", — сообщила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.