Захарова назвала манипуляциями заявления о мире от стран, которые спонсируют ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о мирных переговорах с Украиной от стран, которые поставляют оружие ВСУ. Она назвала такие предложения политическими манипуляциями.
"Мы понимаем, о чём идёт речь, — о вовлечённости в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. Значит, все разговоры о неких мирных инициативах — это из разряда политических манипуляций", — сообщила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
По её словам, странно слышать о мирных переговорах от государств, которые осуществляют переброску собственных вооружений, закупают старое советское вооружение в третьих странах и передают его Зеленскому. Говоря о мире, они одновременно с этим обучают украинских военнослужащих.
ТАСС / Александр Щербак