В ГД разгадали мотив ВСУ для убийства своих бойцов с Ил-76: "Теперь об обмене речь не идёт"

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Депутат Картаполов уверен, что ВСУ намеренно сорвали обмен пленными, сбив Ил-76

24 января, 10:28
След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © T.me / SHOT

След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © T.me / SHOT

Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал Лайфу, что украинские военные не могли ошибочно сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ, а сделали это намеренно, чтобы сорвать обмен и обвинить во всём Россию.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов уверен, что ВСУ намеренно сбили Ил-76. Видео © LIFE

"Безусловно, сбили намеренно. Они [ВСУ] прекрасно знали, что это за самолёт и куда он летит. И операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели для транспортного самолёта и для боевого самолёта или вертолёта", — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что украинская сторона была предупреждена о маршруте Ил-76 и его задачах в вопросах обмена пленными, при этом сам борт следовал без сопровождения. Картаполов резюмировал, что Украина совершила эту провокацию с одной целью — сорвать обмен и выставить виноватой в этом Москву.

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Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту были в том числе 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. Предположительно, огонь по лайнеру был открыт украинскими военными с позиций в Харьковской области из ЗРК Patriot. После падения Ил-76 экстренно был развёрнут обратно ещё один борт с украинскими военнопленными, которых Россия доставляла к месту обмена.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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