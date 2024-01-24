В ГД разгадали мотив ВСУ для убийства своих бойцов с Ил-76: "Теперь об обмене речь не идёт"
Депутат Картаполов уверен, что ВСУ намеренно сорвали обмен пленными, сбив Ил-76
След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © T.me / SHOT
Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал Лайфу, что украинские военные не могли ошибочно сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ, а сделали это намеренно, чтобы сорвать обмен и обвинить во всём Россию.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов уверен, что ВСУ намеренно сбили Ил-76. Видео © LIFE
"Безусловно, сбили намеренно. Они [ВСУ] прекрасно знали, что это за самолёт и куда он летит. И операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели для транспортного самолёта и для боевого самолёта или вертолёта", — объяснил депутат.
Он подчеркнул, что украинская сторона была предупреждена о маршруте Ил-76 и его задачах в вопросах обмена пленными, при этом сам борт следовал без сопровождения. Картаполов резюмировал, что Украина совершила эту провокацию с одной целью — сорвать обмен и выставить виноватой в этом Москву.
Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту были в том числе 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. Предположительно, огонь по лайнеру был открыт украинскими военными с позиций в Харьковской области из ЗРК Patriot. После падения Ил-76 экстренно был развёрнут обратно ещё один борт с украинскими военнопленными, которых Россия доставляла к месту обмена.