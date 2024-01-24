В ГД разгадали мотив ВСУ для убийства своих бойцов с Ил-76: "Теперь об обмене речь не идёт" Депутат Картаполов уверен, что ВСУ намеренно сорвали обмен пленными, сбив Ил-76 24 января, 10:28 След от падения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © T.me / SHOT

Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал Лайфу, что украинские военные не могли ошибочно сбить Ил-76 с военнопленными ВСУ, а сделали это намеренно, чтобы сорвать обмен и обвинить во всём Россию.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов уверен, что ВСУ намеренно сбили Ил-76. Видео © LIFE

"Безусловно, сбили намеренно. Они [ВСУ] прекрасно знали, что это за самолёт и куда он летит. И операторы зенитно-ракетного комплекса не могут перепутать засветку воздушной цели для транспортного самолёта и для боевого самолёта или вертолёта", — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что украинская сторона была предупреждена о маршруте Ил-76 и его задачах в вопросах обмена пленными, при этом сам борт следовал без сопровождения. Картаполов резюмировал, что Украина совершила эту провокацию с одной целью — сорвать обмен и выставить виноватой в этом Москву.

Авторы Татьяна Миссуми