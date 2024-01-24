"Не первый раз бьют по своим": Слуцкий обвинил ВСУ в крушении Ил-76 с пленными под Белгородом

Нет сомнений, что самолёт Ил-76 над Белгородской областью сбили ВСУ. Такое мнение выразил кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что самолёт, предположительно, был подбит ракетами западного производства.

"Нелюди не первый раз бьют по своим. Мы помним, как варварской атакой на СИЗО в Еленовке летом 2022 года ВСУ навсегда заставили замолчать таких же украинских военнопленных. Это последовательная тактика государственных террористов", — сказал Слуцкий.

Кандидат в президенты поддержал предложение председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который призвал признать киевский режим террористическим, а всех приближённых к Зеленскому — "террористической ячейкой".