"Не первый раз бьют по своим": Слуцкий обвинил ВСУ в крушении Ил-76 с пленными под Белгородом
Слуцкий: Нет сомнений, что самолёт Ил-76 над Белгородской сбили ВСУ
Нет сомнений, что самолёт Ил-76 над Белгородской областью сбили ВСУ. Такое мнение выразил кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что самолёт, предположительно, был подбит ракетами западного производства.
"Нелюди не первый раз бьют по своим. Мы помним, как варварской атакой на СИЗО в Еленовке летом 2022 года ВСУ навсегда заставили замолчать таких же украинских военнопленных. Это последовательная тактика государственных террористов", — сказал Слуцкий.
Кандидат в президенты поддержал предложение председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который призвал признать киевский режим террористическим, а всех приближённых к Зеленскому — "террористической ячейкой".
Также Слуцкий отметил, что после такого мировое сообщество должно понять, "какого монстра вскормил Коллективный запад". Депутат подчеркнул, что ответственность за кровопролитие, как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе, а также экипажа, который выполнял гуманитарную миссию по перевозке, несут США и Великобритания.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области. Предварительно установлено, что ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находилось трое российских военных и пятеро членов экипажа. Выживших нет. По информации источника, ВСУ могли обстрелять самолёт из Волчанского района Харьковской области. Позже стало известно, что ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения первого.
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