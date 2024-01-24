В Совфеде выступили за всемирное признание Украины террористом после убийства своих бойцов

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается, что Украине удастся оправдаться за убийство своих же граждан в российском самолёте Ил-76, который был сбит в Белгородской области. Он обратил внимание на то, что украинские СМИ сразу после ЧП выдали правду о причастности ВСУ к авиакатастрофе, а потом в спешке начали подчищать свои же материалы.

"Они стали всё удалять, потому что до них дошло, что они совершили тяжкое преступление против человечности и, самое главное, против своего же народа... Они обрадовались, что сбили "объект", а потом до них дошёл весь ужас произошедшего. Потому что теперь очень трудно будет оправдаться Украине на любых международных площадках за то, что они натворили в Белгородской области", — объяснил Джабаров в беседе с RT.