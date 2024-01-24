В Совфеде выступили за всемирное признание Украины террористом после убийства своих бойцов
Джабаров счёл удар по Ил-76 поводом для всемирного признания Украины террористом
Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается, что Украине удастся оправдаться за убийство своих же граждан в российском самолёте Ил-76, который был сбит в Белгородской области. Он обратил внимание на то, что украинские СМИ сразу после ЧП выдали правду о причастности ВСУ к авиакатастрофе, а потом в спешке начали подчищать свои же материалы.
"Они стали всё удалять, потому что до них дошло, что они совершили тяжкое преступление против человечности и, самое главное, против своего же народа... Они обрадовались, что сбили "объект", а потом до них дошёл весь ужас произошедшего. Потому что теперь очень трудно будет оправдаться Украине на любых международных площадках за то, что они натворили в Белгородской области", — объяснил Джабаров в беседе с RT.
По его оценке, сейчас можно начинать процедуру международного признания Украины как государства-террориста, поскольку этим кровавым преступлением и ударом по рынку в Донецке страна окончательно закрепила за собой этот статус. Сенатор подчеркнул, что обе эти атаки — чистый теракт, за который надо будет отвечать и которому нет оправдания.
Напомним, российский самолёт был сбит сегодня, 24 января, над Белгородской областью. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Примечательно, что в этот же день на обмен должен был лететь ещё один самолёт, который экстренно развернули после инцидента. Украинское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта.
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