Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

Командиром военно-транспортного Ил-76, рухнувшего 24 января под Белгородом в результате теракта ВСУ, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил глава региона Максим Егоров. По словам губернатора, экипаж воздушного судна совершил настоящий подвиг, когда увёл сбитый самолёт от села Яблоново.

"Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. <…> От имени всех жителей Тамбовщины приношу искренние соболезнования родным нашего земляка Станислава Беззубкина и, конечно, близким всех членов героического экипажа", — написал он в своём телеграм-канале.