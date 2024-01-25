Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин
Командиром военно-транспортного Ил-76, рухнувшего 24 января под Белгородом в результате теракта ВСУ, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил глава региона Максим Егоров. По словам губернатора, экипаж воздушного судна совершил настоящий подвиг, когда увёл сбитый самолёт от села Яблоново.
Егоров назвал произошедшее подлым ударом в спину, который учинил киевский режим. Виновники трагедии не смогут избежать заслуженного наказания, выразил уверенность глава области.
"Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. <…> От имени всех жителей Тамбовщины приношу искренние соболезнования родным нашего земляка Станислава Беззубкина и, конечно, близким всех членов героического экипажа", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, транспортный самолёт Ил-76 с украинскими пленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января. По данным МО России, он был сбит ЗРК ВСУ. Жители Оренбурга, откуда был родом почти весь экипаж, создали стихийный мемориал в память о павших лётчиках.
VK / Минобороны России