В Кремле заявили, что удар Киева по Ил-76 не поддаётся анализу
Песков: Решение Киева сбить самолёт со своими пленными не поддаётся пониманию
Принятое Киевом решение сбить российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными бойцами ВСУ не поддаётся пониманию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию", — ответил он на вопрос о том, каков анализ этой ситуации с российской стороны.
Военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января около полудня. По данным Минобороны, самолёт был сбит ВСУ с применением зенитно-ракетного комплекса. Киев никак не прокомментировал авиакатастрофу, чем сильно разозлил депутата Рады Алексея Гончаренко. Только ночью 25 января глава киевского режима Владимир Зеленский прервал молчание и высказался о сбитом самолёте, призвав к международному расследованию. А сегодня власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76.
X / @Lana___Rostova