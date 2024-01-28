10 уморительных кадров, глядя на которые вы точно спросите: "Да что тут произошло?!"
Погрузитесь в мир абсурда и юмора с этими 10 такими смешными и странными фотографиями, каждая из которых наверняка вызовет у вас целую кучу вопросов. Мы тоже не знаем, в чём тут смысл, но выглядит забавно.
Каждый день наш мир наполнен удивительными, странными и часто невероятными событиями. Иногда эти моменты запечатлены на фотографиях, которые заставляют нас потом останавливаться и удивляться: "Да что тут, собственно, произошло?" В этой подборке мы собрали 10 самых уморительных и непредсказуемых кадров, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю.
"Пёс удивлён всему происходящему ничуть не меньше, чем хозяин".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Мы не продаём яйца и муку лицам младше 18 лет".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Видимо, они пытались купить яйца и муку, и теперь полиция прикрякнула их за антисоциальное поведение".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Насколько быстро бежала эта утка!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Туалеты закрыты на постоянной основе! Туалетов нет! После того, что произошло вчера, у нас больше никогда не будет туалетов!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"В этом автомобиле не оставляют никаких багетов на ночь".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Точки-то я соединил, а что дальше?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Многозадачность в своём худшем проявлении".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Ну что? Попрыгаем?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
"Эти новые течения в йоге удивляют всё больше и больше".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Please may I have a crumb of context