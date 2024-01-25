Путин расписался на пластинке Чайковского в ходе встречи со студентами в Калининграде

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в Балтийском федеральном университете, поддержав традицию института. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Под подписью Путина также указана сегодняшняя дата.

Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества на встрече с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде. По словам президента, сейчас, когда страна наша развивается и весь мир находится в стадии фундаментальных изменений, важно чувствовать себя полноценным участником этого процесса. А для этого, отметил глава государства, нужно хорошо учиться. Кроме того, на встрече он заявил о повышении президентских стипендий до 30 тысяч рублей.