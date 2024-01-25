Путин расписался на пластинке Чайковского в ходе встречи со студентами в Калининграде
БФУ: Путин поддержал традицию, расписавшись на пластинке с концертом Чайковского
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в Балтийском федеральном университете, поддержав традицию института. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Под подписью Путина также указана сегодняшняя дата.
"Виниловая пластинка произведений Петра Ильича Чайковского, первый концерт. Есть традиции. До этого свой автограф Максим Орешкин оставил на музыкальной пластинке. Диск рок-группы "Мельница" пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы Администрации Президента России Сергеем Кириенко", — сказали в пресс-службе вуза РИА "Новости".
Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества на встрече с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде. По словам президента, сейчас, когда страна наша развивается и весь мир находится в стадии фундаментальных изменений, важно чувствовать себя полноценным участником этого процесса. А для этого, отметил глава государства, нужно хорошо учиться. Кроме того, на встрече он заявил о повышении президентских стипендий до 30 тысяч рублей.
LIFE / Павел Баранов