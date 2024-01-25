Половина концертов юбилейного тура Лолиты отменена
Певица Лолита сообщила, что все её десять концертов в Подмосковье не состоятся
Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Все запланированные в Московской области февральские концерты певицы Лолиты Милявской отменены. Об этом артистка рассказала ТАСС, уточнив, что речь идёт о десяти выступлениях в рамках юбилейного тура.
"Пока отменены все [концерты] в подмосковных городах", — поделилась певица и добавила, что о судьбе выступлений в других регионах пока не знает.
Милявская должна была выйти на сцену в подмосковных Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве и других городах. Некоторые площадки уже дали информацию об отмене концертов. В течение года артистка планировала выступить ещё в десяти населённых пунктах других российских регионов. Пока об отмене сообщили только в Новосибирске и Омске.
Напомним, 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, где звёзды шоу-бизнеса появились в полуголом виде. Позже Лолита записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма и заступилась за Ивлееву. Из-за возмущения россиян концерты певицы стали отменять по всей стране.