Половина концертов юбилейного тура Лолиты отменена Певица Лолита сообщила, что все её десять концертов в Подмосковье не состоятся 25 января, 14:16 Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Все запланированные в Московской области февральские концерты певицы Лолиты Милявской отменены. Об этом артистка рассказала ТАСС, уточнив, что речь идёт о десяти выступлениях в рамках юбилейного тура.

"Пока отменены все [концерты] в подмосковных городах", — поделилась певица и добавила, что о судьбе выступлений в других регионах пока не знает.

Милявская должна была выйти на сцену в подмосковных Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве и других городах. Некоторые площадки уже дали информацию об отмене концертов. В течение года артистка планировала выступить ещё в десяти населённых пунктах других российских регионов. Пока об отмене сообщили только в Новосибирске и Омске.

Авторы Татьяна Миссуми