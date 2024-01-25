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Половина концертов юбилейного тура Лолиты отменена

Певица Лолита сообщила, что все её десять концертов в Подмосковье не состоятся

25 января, 14:16
Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Все запланированные в Московской области февральские концерты певицы Лолиты Милявской отменены. Об этом артистка рассказала ТАСС, уточнив, что речь идёт о десяти выступлениях в рамках юбилейного тура.

"Пока отменены все [концерты] в подмосковных городах", поделилась певица и добавила, что о судьбе выступлений в других регионах пока не знает.

Милявская должна была выйти на сцену в подмосковных Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве и других городах. Некоторые площадки уже дали информацию об отмене концертов. В течение года артистка планировала выступить ещё в десяти населённых пунктах других российских регионов. Пока об отмене сообщили только в Новосибирске и Омске.

"Встаю в 7:30": Лолита нашла способ побороть уныние после отмены концертов из-за "голой вечеринки"
"Встаю в 7:30": Лолита нашла способ побороть уныние после отмены концертов из-за "голой вечеринки"

Напомним, 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, где звёзды шоу-бизнеса появились в полуголом виде. Позже Лолита записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма и заступилась за Ивлееву. Из-за возмущения россиян концерты певицы стали отменять по всей стране.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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