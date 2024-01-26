Регион

Уведомления отключены

26 января, 00:24

Международная федерация парусного спорта допустила РФ до олимпийской квалификации

Российские и белорусские яхтсмены допущены до квалификации на Олимпиаду в Париже. Об этом информировала пресс-служба Международной федерации парусного спорта.

"Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, разрешается участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже — от квалификационного соревнования регаты "Последний шанс", которое состоится 20–27 апреля, до олимпийской регаты в Марселе", — говорится в сообщении организации.

МОК: Отобравшихся на Олимпиаду в Париже российских спортсменов проверят повторно
МОК: Отобравшихся на Олимпиаду в Париже российских спортсменов проверят повторно

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля, состязания продлятся до 11 августа. МОК разрешил россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. В комитете пояснили, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. При этом любая демонстрация российской символики на Олимпиаде оказалась под запретом.

Обложка ©

sailing.org

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Олимпиада
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров