Международная федерация парусного спорта допустила РФ до олимпийской квалификации
Российские и белорусские яхтсмены допущены до квалификации на Олимпиаду в Париже. Об этом информировала пресс-служба Международной федерации парусного спорта.
"Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, разрешается участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже — от квалификационного соревнования регаты "Последний шанс", которое состоится 20–27 апреля, до олимпийской регаты в Марселе", — говорится в сообщении организации.
Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля, состязания продлятся до 11 августа. МОК разрешил россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. В комитете пояснили, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. При этом любая демонстрация российской символики на Олимпиаде оказалась под запретом.