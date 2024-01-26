Международная федерация парусного спорта допустила РФ до олимпийской квалификации

Российские и белорусские яхтсмены допущены до квалификации на Олимпиаду в Париже. Об этом информировала пресс-служба Международной федерации парусного спорта.

"Тем, кто соответствует необходимым критериям отбора, разрешается участвовать в качестве нейтральных спортсменов в соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже — от квалификационного соревнования регаты "Последний шанс", которое состоится 20–27 апреля, до олимпийской регаты в Марселе", — говорится в сообщении организации.