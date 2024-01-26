ФРГ стоит обратить внимание на национальные интересы, благосостояние народа и перестать играть унизительную роль лакея США. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов, реагируя на высказывание руководителя Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможном военном конфликте с РФ.

"Германии ещё есть что терять. Это само существование Германии. Напомню, своим нынешним государственным единством немцы обязаны нам, русским. И ещё вопрос, будем ли мы так же снисходительны и в дальнейшем", — отметил он в беседе с РИА "Новости".