"Есть что терять": В Крыму посоветовали Германии отказаться от унизительной роли "американского лакея"
Глава парламента Крыма Константинов призвал ФРГ отказаться от роли лакея США
ФРГ стоит обратить внимание на национальные интересы, благосостояние народа и перестать играть унизительную роль лакея США. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов, реагируя на высказывание руководителя Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможном военном конфликте с РФ.
"Германии ещё есть что терять. Это само существование Германии. Напомню, своим нынешним государственным единством немцы обязаны нам, русским. И ещё вопрос, будем ли мы так же снисходительны и в дальнейшем", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Константинов подчеркнул, что Берлину необходимо серьёзно изучить историю борьбы с Москвой. Он добавил, что такое противостояние никогда ничем хорошим для Германии не заканчивалось.
Как сообщал Лайф, ранее Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. Так, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. За эти высказывания министра назвали "честным парнем" из ЕС.
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