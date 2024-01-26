Песков отказался комментировать приговор Дарье Треповой*

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать приговор 27-летней Дарье Треповой* — исполнительнице теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. По словам Пескова, Кремль никогда не даёт оценок судебным решениям — и этот раз не станет исключением.