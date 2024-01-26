Песков отказался комментировать приговор Дарье Треповой*
Фото © T.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать приговор 27-летней Дарье Треповой* — исполнительнице теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. По словам Пескова, Кремль никогда не даёт оценок судебным решениям — и этот раз не станет исключением.
"Не комментируем решение суда. Не будем это делать сейчас", — заявил он в беседе с журналистами в пятницу, 26 января.
Напомним, что суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало несколько десятков человек. В последнем слове девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке. А для заслушивания приговора Трепова* пришла в зал суда в очень странном виде: она надела легкомысленный белый свитер с нашивками в виде персиков и уложила волосы волнистыми локонами, что тоже смотрелось неуместно.
* Внесена в список террористов и экстремистов.