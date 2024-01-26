"Следствие выдают за причину": Писатель Стариков разнёс любимый тезис европейских пропагандистов
Писатель Стариков: В Европе не услышали беспокойств РФ по поводу её безопасности
Российский писатель Николай Стариков. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
В Европе никто не захотел услышать озабоченности России, связанные с её безопасностью. Об этом в эфире программы "По сути дела" заявил писатель Николай Стариков, комментируя крупные военные учения НАТО, а также тезис европейских пропагандистов "русские на Украине не остановятся".
"Как всегда, они следствие выдают за причину. Собственно говоря, все озабоченности России <…> по поводу нашей безопасности были озвучены накануне начала СВО. Их никто не услышал, не хотел услышать", — заявил Стариков в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, президент России Владимир Путин много раз, начиная с 2008 года, говорил, "что не нужно тянуть Украину в НАТО". Российский лидер призывал не размещать на территории Незалежной вооружение, однако всё это было проигнорировано.
Учения под названием Steadfast Defender ("Стойкий защитник") пройдут на полигонах в Германии, Польше, Прибалтике и в Северном море с 31 января по 31 мая, в них примет участие около 90 тысяч военных. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что манёвры Североатлантического альянса дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности. Он также связал учения с возвращением альянса к схемам холодной войны. Примечательно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы своим странам со стороны России.