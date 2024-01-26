"Следствие выдают за причину": Писатель Стариков разнёс любимый тезис европейских пропагандистов

В Европе никто не захотел услышать озабоченности России, связанные с её безопасностью. Об этом в эфире программы "По сути дела" заявил писатель Николай Стариков, комментируя крупные военные учения НАТО, а также тезис европейских пропагандистов "русские на Украине не остановятся".

"Как всегда, они следствие выдают за причину. Собственно говоря, все озабоченности России <…> по поводу нашей безопасности были озвучены накануне начала СВО. Их никто не услышал, не хотел услышать", — заявил Стариков в эфире радио "Комсомольская правда".