Словакия всё-таки поддержала выделение ЕС 50 млрд евро Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал европейскую программу помощи Украине, которая предусматривает выделение 50 миллиардов евро. Об этом он заявил в интервью изданию Teraz.

Фицо подвёл итоги встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая прошла в среду, 24 января, в Ужгороде. По словам словацкого премьера, мероприятие носило "прагматичный характер" и в конечном счёте у него теперь есть партнёр, с которым можно в любое время обсудить все возникающие вопросы. В скором времени, по словам Фицо, Шмыгаль посетит Словакию.