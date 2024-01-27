Словакия всё-таки поддержала выделение ЕС 50 млрд евро Украине
Премьер Словакии Фицо поддержал программу ЕС о выделении Киеву €50 млрд
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал европейскую программу помощи Украине, которая предусматривает выделение 50 миллиардов евро. Об этом он заявил в интервью изданию Teraz.
Фицо подвёл итоги встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая прошла в среду, 24 января, в Ужгороде. По словам словацкого премьера, мероприятие носило "прагматичный характер" и в конечном счёте у него теперь есть партнёр, с которым можно в любое время обсудить все возникающие вопросы. В скором времени, по словам Фицо, Шмыгаль посетит Словакию.
"Мы принесли (на встречу с премьером Незалежной. — Прим. Лайфа) гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Евросоюза финансово помогать Украине следующие четыре года в объёме 50 миллиардов евро", — сказал премьер Словакии.
Примечательно, что ранее премьер Словакии заявлял, что выделение 50 миллиардов евро Киеву повлечёт сотни тысяч жертв, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму. Кроме того, Фицо призывал Киев отдать России часть территорий. А до этого словацкий премьер заявлял, что Украина не является независимой страной, так как полностью зависит от США. Также Фицо обещал блокировать членство Незалежной в НАТО.
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