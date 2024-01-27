Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время концерта-реквиема в Санкт-Петербурге в память о погибших во время блокады Ленинграда. Глава государства присутствует на мероприятии вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Среди почётных гостей ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда. Видео © LIFE
"Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Кронштадта и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива. О тех, кто обрёл вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискарёвском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания", — заявил Путин.
Напомним, 27 января в России отмечается важная дата — 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда вермахт осадил отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней он был связан с внешним миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года Красная армия, проведя успешную наступательную операцию, не освободила Северную столицу. Сегодня президент России Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем Путин и Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL