Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания во время концерта-реквиема в Санкт-Петербурге в память о погибших во время блокады Ленинграда. Глава государства присутствует на мероприятии вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Среди почётных гостей ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

"Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Кронштадта и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива. О тех, кто обрёл вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискарёвском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания", — заявил Путин.