"Нагло врут": Путин заявил о попытках возвеличить убийц и оболгать героев в Европе

Реваншисты, которые хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны, врут и отрекаются от предков. Об этом в субботу, 27 января, на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, агрессия, с которой сейчас столкнулась Россия, говорит о том, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит. Путин подчеркнул, что во многих европейских государствах, в Прибалтике и на Украине орудием реваншистов стали русофобия, ксенофобия и национализм. Таким людям мешает подлинная история.