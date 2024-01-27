"Нагло врут": Путин заявил о попытках возвеличить убийц и оболгать героев в Европе
Путин: Пытающиеся пересмотреть итоги Второй мировой врут и отрекаются от предков
Реваншисты, которые хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны, врут и отрекаются от предков. Об этом в субботу, 27 января, на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил российский лидер Владимир Путин.
По словам президента, агрессия, с которой сейчас столкнулась Россия, говорит о том, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит. Путин подчеркнул, что во многих европейских государствах, в Прибалтике и на Украине орудием реваншистов стали русофобия, ксенофобия и национализм. Таким людям мешает подлинная история.
"Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление", — подчеркнул глава государства.
27 января в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда вермахт осадил отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней он был связан с внешним миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года Красная армия, проведя успешную наступательную операцию, не освободила Северную столицу. За время блокады погибло более миллиона человек. Сегодня Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем президент вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыл в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев