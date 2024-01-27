Песков: Путин и Лукашенко проведут двустороннюю встречу 28 января

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, участвовавшие днём в субботу, 27 января, в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в Ленинградской области, продолжат неформальное общение вечером. А в воскресенье они проведут двустороннюю встречу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.