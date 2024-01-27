Песков: Путин и Лукашенко проведут двустороннюю встречу 28 января
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, участвовавшие днём в субботу, 27 января, в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в Ленинградской области, продолжат неформальное общение вечером. А в воскресенье они проведут двустороннюю встречу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И сегодня, и завтра [продолжится неформальное общение лидеров]. На завтра запланирована двусторонняя встреча", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, 27 января в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда вермахт осадил отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней он был связан с внешним миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года Красная Армия, проведя успешную наступательную операцию, не освободила Северную столицу. За время блокады погибло более миллиона человек. Сегодня Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем президент вместе с Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев