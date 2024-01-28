Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на южной границе
Миллиардер Дональд Трамп высказался по поводу текущей ситуации на границе Соединённых Штатов и Мексики. Как заявил экс-хозяин Белого дома на встрече со своими сторонниками в Неваде, кризис на границе в Техасе говорит о том, что США умирают.
"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана", — заявил политический деятель.
Помимо этого, Трамп назвал американцев "нацией, которая просто сбилась с пути". В то же время бизнесмен убеждён, что он со своими единомышленниками, которые ожидают, что из-за этой ситуации в стране произойдёт катастрофа, "не позволит этому ужасу продолжаться". Также политик подчеркнул, что подобных событий раньше ещё не было.
Лайф писал, что этот внутриполитический кризис начался 13 января, когда Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Впоследствии на эту тему высказался американский лидер Джо Байден. По его словам, соглашение администрации США с американскими сенаторами позволит принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в стране. Однако, как считают в профсоюзе агентов и сотрудников американской пограничной службы, офис главы государства делает всё, чтобы помешать охране границы.
Flickr / Trump White House Archived