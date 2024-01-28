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28 января, 01:05

Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на южной границе

Миллиардер Дональд Трамп высказался по поводу текущей ситуации на границе Соединённых Штатов и Мексики. Как заявил экс-хозяин Белого дома на встрече со своими сторонниками в Неваде, кризис на границе в Техасе говорит о том, что США умирают.

"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана", — заявил политический деятель.

Помимо этого, Трамп назвал американцев "нацией, которая просто сбилась с пути". В то же время бизнесмен убеждён, что он со своими единомышленниками, которые ожидают, что из-за этой ситуации в стране произойдёт катастрофа, "не позволит этому ужасу продолжаться". Также политик подчеркнул, что подобных событий раньше ещё не было.

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Лайф писал, что этот внутриполитический кризис начался 13 января, когда Национальная гвардия Техаса самовольно заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, чтобы самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Впоследствии на эту тему высказался американский лидер Джо Байден. По его словам, соглашение администрации США с американскими сенаторами позволит принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в стране. Однако, как считают в профсоюзе агентов и сотрудников американской пограничной службы, офис главы государства делает всё, чтобы помешать охране границы.

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Flickr / Trump White House Archived

Алексей Соловьёв
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