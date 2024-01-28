Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на южной границе

Миллиардер Дональд Трамп высказался по поводу текущей ситуации на границе Соединённых Штатов и Мексики. Как заявил экс-хозяин Белого дома на встрече со своими сторонниками в Неваде, кризис на границе в Техасе говорит о том, что США умирают.

Помимо этого, Трамп назвал американцев "нацией, которая просто сбилась с пути". В то же время бизнесмен убеждён, что он со своими единомышленниками, которые ожидают, что из-за этой ситуации в стране произойдёт катастрофа, "не позволит этому ужасу продолжаться". Также политик подчеркнул, что подобных событий раньше ещё не было.