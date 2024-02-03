Международный день нежности, День борьбы с нецензурной лексикой: Праздники и приметы 3 февраля Сегодня, 3 февраля 2024 года, в России нет государственных праздников, зато можно отметить несколько добрых неофициальных. Так, один из них посвящён проявлениям любви, другой — заботе о пернатых. Даже по народному календарю это день, когда нужно проявлять доброту. 2 февраля, 21:01 3 февраля отмечается Международный день нежности. Обложка © Freepik / lookstudio

Международный день нежности

2 февраля в России отмечается очень добрый праздник — Международный день нежности. Известно о нём немного: это интернациональный неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 3 февраля;

появился около 10 лет назад, инициатор неизвестен.

Международный день нежности — это один из тех праздников, про которые почти ничего не известно, но они неофициально отмечаются каждый год. Судя по тому, что праздник упоминается только на русском языке, появился он в России. Придумал его кто-то около десяти лет назад.

Считается, что слово "нежность" произошло от славянского "нега". В наше время оно обозначает положительную эмоцию, направленную на любимого человека. Нежность можно выражать по-разному: во взгляде, поступках, прикосновениях, внимании, заботливом и бережном обращении. Необязательно нежность совпадает с интимными желаниями — она может быть и в отношениях членов семьи.

Так как каких-либо традиций празднования Международного дня нежности не сложилось, их можно придумать самим. Например, сделать приятный сюрприз близкому человеку, проявить свои чувства как-то по-новому. А ещё можно посмотреть любимый фильм про такое проявление фибров души или почитать книгу.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Фото © Freepik / wayhomestudio

Ещё один необычный праздник отмечается 3 февраля в России и других странах — Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 3 февраля, по календарю не сдвигается;

цель — призвать всех отказаться от употребления резких выражений.

Русский богат на нецензурные выражения, ими даже с удовольствием пользуются носители других языков. Основу мата в русском составляют всего три или четыре корня, но благодаря приставкам и суффиксам получается большой выбор. Подобные слова, а их ни в коем случае нельзя употреблять в прессе и на ТВ, кроме как в виде ***, не должны также применяться в общественных местах и соцсетях. Увы, с последним есть большие проблемы.

Впрочем, ненормативная лексика, против которой выступили инициаторы сегодняшнего праздника, не сводится только к нецензурной брани, мату. Это ещё и жаргон, и сленг — они хоть и не запрещены, но воспринимаются как нечто резкое, неприличное. Это такие слова, которые будут уместны в какой-то узкой среде, но неприемлемы в другой.

Однозначно негативную оценку ненормативной лексике даёт и Церковь. Она относит употребление брани к греху сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающему душу человека. Недаром в английском, например, слово profanity, содержащееся в названии сегодняшнего праздника (World Anti-Profanity Day), переводится и как ненормативная лексика, и как богохульство.

Как же избавиться от привычки использовать мат? Психологи дают несколько советов. Так, чтобы убрать нецензурные слова из своего лексикона, нужно больше читать. Это расширит словарный запас и сделает бранные слова ненужными. А ещё нужно научиться хвалить себя и окружающих, причём использовать развёрнутую форму похвалы, чтобы выработать навык выражения восхищения.

День золотистого ретривера

3 февраля отмечается День золотистого ретривера. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На 3 февраля приходится праздник, который в России оценят любители собак, — День золотистого ретривера. Рассказываем о нём и об этой породе: это неофициальный международный праздник;

появился в США, откуда распространился по миру;

отмечается ежегодно в одну дату — 3 февраля;

придуман владелицей такой собаки и приурочен ко дню рождения питомца.

Золотистый ретривер — это одна из самых популярных в мире пород собак. Она была выведена в Англии в XIX веке как универсальная охотничья. Это заложено даже в названии породы: глагол retrieve переводится в том числе как "находить", "находить и подавать". То есть эти собаки были предназначены для обнаружения дичи.

Предположительно, порода формировалась путём скрещивания ныне исчезнувшего твид-уотер-спаниеля и мелкого типа ньюфаундленда. Также ретриверам приливалась кровь ирландских сеттеров и бладхаундов. В результате получилась порода, которая покоряет всех своей добротой и любовью. Это умные, ласковые, игривые и при этом спокойные собаки, которые хорошо уживаются с другими домашними животными и детьми.

Посвящённый им праздник появился в США. Считается, что его придумала американка по имени Кристен Шройер, владелица золотистого ретривера по имени Квинси. Однажды утром она пила кофе и увидела новость, где рассказывали о Дне вишнёвого пирога. Кристен подумала: если праздник может быть даже у вишнёвого пирога, он должен быть и у собаки. Идею учредить День золотистого ретривера в обществе с удовольствием поддержали. Он приурочен к дню рождения Квинси и отмечается с 2012 года.

День кормления птиц

3 февраля отмечается День кормления птиц. Фото © Агентство "Москва"

Череду необычных праздников в России 3 февраля продолжает Международный день кормления птиц. Рассказываем о нём: это часть интернациональной зоозащитной акции;

ежегодно проводится 3 февраля;

учреждён праздник был в США в 1994 году.

Международный день кормления птиц появился благодаря двум американским зоозащитникам. Первый, Джон Портер (John Porter), в 1994 году направил в Конгресс обращение с призывом объявить февраль Месяцем кормления птиц. Второй, Боб Мэттьюс (Bob Matthews), в 2016-м предложил отдельно сделать 3 февраля Днём кормления птиц. Обе идеи были поддержаны, хоть и неофициально.

Неслучайно Международный день кормления птиц теперь отмечается именно в феврале. Праздник, призванный побудить людей заботиться о пернатых, приходится на самое сложное для птиц время года, когда кормовая база наиболее скудная.

Решив сотворить доброе дело для птиц, не следует забывать об особенностях их рациона. Так, для многих пернатых вреден хлеб — его употребление может привести к их гибели. Вместо этого лучше использовать смеси семян. Они намного калорийнее и лучше помогают птицам вырабатывать энергию, необходимую для полёта и согрева. А синиц, например, можно подкормить салом, но только несолёным. Его нужно подвесить куском на ветку, чтобы эти маленькие птицы отклёвывали столько, сколько им нужно. Особо важна традиция подкармливания птиц для детей. Она прививает малышам любовь ко всему живому.

День памяти преподобного Максима Исповедника

Русская православная церковь 3 февраля чтит память преподобного Максима Исповедника, который жил в VII веке. Он был хранителем истинности веры в условиях, когда Церковь в Византии раздирали ереси и раздоры. Праведник не мог мириться с учением еретиков-монофелитов, которые утверждали, что якобы Спаситель имел одну волю — божественную. Преподобный доказывал, что Христос, имея две природы, обладал также человеческой волей. Максим Исповедник не отрёкся от своих убеждений даже под пытками. Умер он в возрасте 82 лет, находясь в ссылке в одной из местностей современной Грузии.

Приметы 3 февраля

Максимов день

На Руси в эту дату отмечали Максимов день, когда особо почитались добрые, сердечные люди. Святого считали помощником для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, поэтому и сами старались помогать всем, кто об этом просит. В народе верили: если на Максима сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернётся. Считалось непозволительным в этот день чертыхаться, проклинать кого-то, упоминать нечистого, смеяться над неудачами других.

Погодные приметы 3 февраля

Солнечный день — к хорошей погоде весной.

В полночь месяц через облака проглядывает — к хорошему урожаю зерновых.

Ясное небо ночью — амбары осенью будут пустыми.

Ясная заря — к сильным морозам.

Именинники 3 февраля

3 февраля именины может отмечать российский актёр Максим Аверин. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Сегодня, 3 февраля, именины могут отмечать: Агния

Анастасий

Валериан

Евгений

Иван

Илья

Максим

Феодосий.

Авторы Вадим Андреев