"Выдают желаемое за действительное": В Совфеде высказались об "отказе" Индии от российского оружия
Сенатор Джабаров усомнился в информации об отказе Индии от российского оружия
Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается в достоверности информации агентства Reuters об отказе Индии от российского оружия в пользу американского. При этом сенатор напомнил, что индусы неоднократно меняли своих поставщиков, но в конечном счёте всегда возвращались к Москве.
"Не думаю, что это решение окончательное", — сказал Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
Как он подчеркнул, наше оружие в ходе спецоперации на Украине показало, что в разы превосходит американское. В связи с этим сенатор не исключает и того, что Вашингтон попросту хочет выдать "желаемое за действительное". Резюмируя, Джабаров добавил, что пока всё останется без изменений, однако в будущем всё может быть по-другому.
Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщило, что Нью-Дели отказывается от поставок оружия из России, при этом стараясь сохранить отношения с Москвой. Как отмечает агентство, такая стратегия связана с инициативой Вашингтона укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания влияния Пекина.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году. Также, по словам министра, в прошлом году военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания. Всего было построено 2772 объекта.
ТАСС / Марина Молдавская