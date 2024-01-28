"Выдают желаемое за действительное": В Совфеде высказались об "отказе" Индии от российского оружия

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сомневается в достоверности информации агентства Reuters об отказе Индии от российского оружия в пользу американского. При этом сенатор напомнил, что индусы неоднократно меняли своих поставщиков, но в конечном счёте всегда возвращались к Москве.

"Не думаю, что это решение окончательное", — сказал Джабаров в беседе с "Лентой.ру".

Как он подчеркнул, наше оружие в ходе спецоперации на Украине показало, что в разы превосходит американское. В связи с этим сенатор не исключает и того, что Вашингтон попросту хочет выдать "желаемое за действительное". Резюмируя, Джабаров добавил, что пока всё останется без изменений, однако в будущем всё может быть по-другому.