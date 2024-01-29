Машков планирует лично передать удостоверение кандидата в президенты РФ Путину
Сопредседатель избирательного штаба действующего российского лидера, народный артист России Владимир Машков планирует лично передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Путину в ближайшее время.
"Для меня большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Владимировичу Путину. В самое ближайшее время я это сделаю. Ещё хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идёт как самовыдвиженец", — сказал Машков.
Артист отметил, что Путин мог баллотироваться от партий, но не стал этого делать, потому что для него "важно видеть поддержку россиян", независимо от их политических взглядов.
Напомним, что 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. А сегодня, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
ТАСС / Валерий Шарифулин