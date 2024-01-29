Машков планирует лично передать удостоверение кандидата в президенты РФ Путину

Сопредседатель избирательного штаба действующего российского лидера, народный артист России Владимир Машков планирует лично передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Путину в ближайшее время.

"Для меня большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Владимировичу Путину. В самое ближайшее время я это сделаю. Ещё хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идёт как самовыдвиженец", — сказал Машков.