ВС РФ нанесли поражение морпехам ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ под Музыковкой Херсонской области. За сутки противник потерял до 40 военных. Об этом сообщило в ходе брифинга Минобороны РФ.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 4 автомобиля", — отметили в ведомстве.
А ранее стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области. Также в январе ВС РФ также взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области, которое расположено между Купянском и Сватово, а также населённый пункт Весёлое в ДНР.
Vk / Минобороны России