Регион

Уведомления отключены

29 января, 10:28

ВС РФ нанесли поражение морпехам ВСУ в Херсонской области

Российские войска нанесли поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ под Музыковкой Херсонской области. За сутки противник потерял до 40 военных. Об этом сообщило в ходе брифинга Минобороны РФ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 4 автомобиля", — отметили в ведомстве.

Пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных
Пленный морпех ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных

А ранее стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области. Также в январе ВС РФ также взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области, которое расположено между Купянском и Сватово, а также населённый пункт Весёлое в ДНР.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров