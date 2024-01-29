Алексей Дубровский назначен на пост главного режиссёра Малого театра

Заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр Алексей Дубровский получил должность главного режиссёра Государственного академического Малого театра. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова, напомнив, что ранее Дубровский был заместителем худрука по творческим вопросам.

"После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссёром", — уточнила она в телеграм-канале.