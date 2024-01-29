Алексей Дубровский назначен на пост главного режиссёра Малого театра
Алексей Дубровский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр Алексей Дубровский получил должность главного режиссёра Государственного академического Малого театра. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова, напомнив, что ранее Дубровский был заместителем худрука по творческим вопросам.
"После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссёром", — уточнила она в телеграм-канале.
Напомним, 11 января умер народный артист СССР Юрий Соломин, возглавлявший Малый театр на протяжении тридцати лет. Ему было 88 лет. Траурная церемония состоялась в Государственном академическом Малом театре. Соломин известен по фильмам "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Дерсу Узала", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и другим.