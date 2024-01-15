"Он спас театр": Юрия Соломина проводили в последний путь под овации

В Москве простились с актёром и режиссёром, народным артистом СССР Юрием Соломиным, который скончался 11 января на 89-м году жизни. Траурная церемония состоялась в Государственном академическом Малом театре, которым он руководил 35 лет. Проводить актёра в последний путь пришли многие известные люди, в том числе артисты Станислав Любшин, Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Валерий Афанасьев, Василий Бочкарёв, кинорежиссёр Дмитрий Барщевский, режиссёр Андрей Житинкин, ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, глава СКР Александр Быстрыкин, помощник президента Владимир Мединский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Прощание с Юрием Соломиным в Москве. Видео © LIFE

"Судьба нас свела давно. Юрий Мефодьевич родился в семье музыкальных педагогов. И когда он увидел фильм о Малом театре и его мастерах, навсегда пожелал прийти в это святилище нашей культуры. Его быстро приняли, он проявил себя как талантливый актёр. Ему под силу были любые роли", — отметил Зюганов.

Бастрыкин же добавил, что режиссёр был хранителем традиций русского классического театра.

"Я бы хотел сказать огромное спасибо Юрию Мефодьевичу за то, что наше сотрудничество, скреплённое формальным договором, вовсе не было формальным. Оно было очень человеческим, очень честным и открытым", — подчеркнул он.

В Москве простились с актёром и режиссёром Юрием Соломиным. Видео © LIFE

Мединский указал, что Соломин был одним из тех людей, чей талант проявился во всём. Экс-министр культуры назвал актёра своеобразной скалой, о которую разбивались новомодные театральные течения.

"Всё это благодаря поразительному характеру. Я таких людей, как Юрий Мефодьевич, видел очень мало. Фантастические знания глубокие, интеллигентность, благородство", — сказал Мединский.

В Москве простились с актёром и режиссёром Юрием Соломиным. Видео © LIFE

Народный артист Андрей Житинкин отметил, что Соломин спас театр, когда разваливался Советский Союз.