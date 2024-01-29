Международный союз конькобежцев принял сторону CAS в деле с "допингом" Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) выступает за честную конкуренцию в спорте, поэтому поддерживает четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой из-за "допингового скандала". Так вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) прокомментировала пресс-служба организации.

"ISU приветствует решение CAS и твёрдо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет", — гласит сообщение.