Международный союз конькобежцев принял сторону CAS в деле с "допингом" Валиевой
Международный союз конькобежцев (ISU) выступает за честную конкуренцию в спорте, поэтому поддерживает четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой из-за "допингового скандала". Так вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) прокомментировала пресс-служба организации.
"ISU приветствует решение CAS и твёрдо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет", — гласит сообщение.
В союзе уточнили, что организация будет и далее прилагать усилия по поддержанию благополучия атлетов. Полное заявление по ситуации с Валиевой ISU пообещал опубликовать 30 января.
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