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29 января, 18:40

Международный союз конькобежцев принял сторону CAS в деле с "допингом" Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) выступает за честную конкуренцию в спорте, поэтому поддерживает четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой из-за "допингового скандала". Так вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) прокомментировала пресс-служба организации.

"ISU приветствует решение CAS и твёрдо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет", — гласит сообщение.

В союзе уточнили, что организация будет и далее прилагать усилия по поддержанию благополучия атлетов. Полное заявление по ситуации с Валиевой ISU пообещал опубликовать 30 января.

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Об отстранении 17-летней фигуристки CAS объявил в понедельник. В Кремле считают, что это решение носит исключительно политизированный характер. Сама Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.

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Илья Пушкарев
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