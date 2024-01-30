Камеры сняли взрыв в Щербинке, кислотные вспышки от которого дошли до Подольска
Взрыв на электроподстанции в Щербинке стал причиной кислотной вспышки
Взрыв на электроподстанции в Щербинке стал причиной яркой кислотно-зелёной вспышки, о которой сегодня утром с тревогой сообщали жители подмосковного Подольска.
Взрыв на электроподстанции в Щербинке. Видео © VK / Подольские Новости
По сведениям SHOT, предварительной версией ЧП считается короткое замыкание. Информации о пострадавших в результате взрыва не поступало.
Накануне днём похожие вспышки ранее увидели в небе жители Челябинска. Лайф писал, что в иллюминации виновата трансформаторная будка, которая взорвалась на въезде в посёлок Красное Поле. На месте произошёл пожар, который потушили очевидцы.
VK / Подольские Новости