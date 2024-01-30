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30 января, 09:47

Камеры сняли взрыв в Щербинке, кислотные вспышки от которого дошли до Подольска

Взрыв на электроподстанции в Щербинке стал причиной кислотной вспышки

Взрыв на электроподстанции в Щербинке стал причиной яркой кислотно-зелёной вспышки, о которой сегодня утром с тревогой сообщали жители подмосковного Подольска.

Взрыв на электроподстанции в Щербинке. Видео © VK / Подольские Новости

По сведениям SHOT, предварительной версией ЧП считается короткое замыкание. Информации о пострадавших в результате взрыва не поступало.

Накануне днём похожие вспышки ранее увидели в небе жители Челябинска. Лайф писал, что в иллюминации виновата трансформаторная будка, которая взорвалась на въезде в посёлок Красное Поле. На месте произошёл пожар, который потушили очевидцы.

Замыкание на подстанции в Лыткарине оставило жителей без связи и света
Замыкание на подстанции в Лыткарине оставило жителей без связи и света
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VK / Подольские Новости

Андрей Бражников
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