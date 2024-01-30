Орбан предложил ЕС компромисс в вопросе финансирования Украины

Венгрия готова принять общее с остальными 26 состоящими в ЕС странами решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, но при одном условии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его цитирует журнал Le Point.

По его словам, Будапешт решил сделать компромиссное предложение. Он напомнил, что страна не согласна с изменением бюджета и считает 50 миллиардов евро огромной суммой.

"Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет", — указал венгерский лидер.