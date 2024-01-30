Орбан предложил ЕС компромисс в вопросе финансирования Украины
Орбан может согласиться на финансирование Киева при ежегодном утверждении суммы
Венгрия готова принять общее с остальными 26 состоящими в ЕС странами решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, но при одном условии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его цитирует журнал Le Point.
По его словам, Будапешт решил сделать компромиссное предложение. Он напомнил, что страна не согласна с изменением бюджета и считает 50 миллиардов евро огромной суммой.
"Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет", — указал венгерский лидер.
В то же время он обратил внимание, что решение должно будет приниматься только при условии сохранения принципа единогласности, действующего сейчас.
Напомним, в декабре глава венгерского кабмина Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине €50 миллиардов военной помощи. Позднее он предложил финансировать Украину не из бюджета Евросоюза, а из отдельного фонда. В связи с этим ЕС начал готовить план поддержки Киева на €20 млрд в обход вето Венгрии.
Getty Images / Michael Gruber