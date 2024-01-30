Появилось видео уничтожения взрывчатки с дрона ВСУ, летевшего к НПЗ в Ярославле
В Ярославле обезвредили боезаряд с дрона ВСУ, летевшего к НПЗ "Славнефть-ЯНОС"
Обломки дрона, который пытался атаковать "Славнефть-ЯНОС". Обложка © t.me / SHOT
В Ярославле уничтожили взрывчатку с дрона, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", сообщил SHOT.
Момент уничтожения взрывчатки с дрона, который пытался атаковать "Славнефть-ЯНОС". Видео © t.me / SHOT
На фото можно увидеть двигатель из носовой части рухнувшего БПЛА и резервуар, в котором находилась сама взрывчатка. По всей видимости, сам аппарат был изготовлен кустарно. Для конструкции использовали корпус, схожий с БПЛА "Лелека", а двигатель установили в носовую часть, чтобы увеличить дальность полёта. Однако это не помогло. Из-за большой дальности (900 км) и технических неполадок все четыре дрона, выпущенные ВСУ, задевали деревья или глохли, падая в лесах, рассказал телеграм-канал "Ярославль Главный".
Напомним, беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле накануне, 29 января. Он был запущен с территории Черниговской области Украины. После падения произошёл пожар, который оперативно потушили. Позже выяснилось, что четыре беспилотника-камикадзе летели на крайне низких высотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО.