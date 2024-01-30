Нацгвардия подавила три беспилотника ВСУ на границе Брянской области с Украиной
Сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области подавили три беспилотника ВСУ на границе с Украиной. Речь идёт о дронах самолётного типа, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три БПЛА самолётного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области", — написал Богомаз в своём телеграм-канале и уточнил, что грамотные действия помогли предотвратить повреждения и пострадавших.
А накануне беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле. Он был запущен из Черниговской области Украины. После падения произошёл пожар, который оперативно потушили. Позже выяснилось, что четыре беспилотника-камикадзе летели на крайне низких высотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО.
Vk / Минобороны России