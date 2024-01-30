Нацгвардия подавила три беспилотника ВСУ на границе Брянской области с Украиной

Сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области подавили три беспилотника ВСУ на границе с Украиной. Речь идёт о дронах самолётного типа, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три БПЛА самолётного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области", — написал Богомаз в своём телеграм-канале и уточнил, что грамотные действия помогли предотвратить повреждения и пострадавших.