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30 января, 16:54

Нацгвардия подавила три беспилотника ВСУ на границе Брянской области с Украиной

Сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области подавили три беспилотника ВСУ на границе с Украиной. Речь идёт о дронах самолётного типа, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три БПЛА самолётного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области", — написал Богомаз в своём телеграм-канале и уточнил, что грамотные действия помогли предотвратить повреждения и пострадавших.

Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

А накануне беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле. Он был запущен из Черниговской области Украины. После падения произошёл пожар, который оперативно потушили. Позже выяснилось, что четыре беспилотника-камикадзе летели на крайне низких высотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО.

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Vk / Минобороны России

Андрей Бражников
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