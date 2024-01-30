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30 января, 18:26

Лёва* из "Би-2" вылетел в Тель-Авив после выхода из миграционной тюрьмы

Лёва* (Егор Бортник*) из "Би-2". Обложка © ТАСС / pagerok

Лёва* (Егор Бортник*) из "Би-2". Обложка © ТАСС / pagerok

Самолёт с вокалистом "Би-2" Егором Бортником* вылетел из Таиланда и направился в Израиль. Об отбытии фронтмена музыкального коллектива сообщается в телеграм-канале группы.

"Лёва* "Би-2" вылетел в Израиль", — сказано в публикации.

Также в посте говорится, что остальные участники группы продолжают находиться в миграционной тюрьме. В тесной камере, куда определили рокеров, размещено 80 человек.

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Напомним, что музыканты были арестованы на острове Пхукет 24 января сразу после концерта. Их обвинили в выступлении без разрешения на работу, пообещав депортировать. Благодаря вмешательству Израиля членов "Би-2" должны были отправить в Тель-Авив, однако российское консульство добилось отмены этого решения.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Илья Пушкарев
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