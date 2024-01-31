Байден скоро созвонится с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в скором времени проведут телефонный разговор. О соответствующей договорённости с главой МИД Китая Ван И сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Последнее, что я хотел бы отметить, — мы договорились, что президент Джо Байден и председатель Си должны относительно скоро поговорить по телефону", — сказал Салливан в Совете по международным отношениям в Сан-Диего.