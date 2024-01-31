Байден скоро созвонится с Си Цзиньпином
Салливан сообщил, что договорился с Ван И о телефонной беседе лидеров США и КНР
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в скором времени проведут телефонный разговор. О соответствующей договорённости с главой МИД Китая Ван И сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Последнее, что я хотел бы отметить, — мы договорились, что президент Джо Байден и председатель Си должны относительно скоро поговорить по телефону", — сказал Салливан в Совете по международным отношениям в Сан-Диего.
Также чиновник добавил, что Вашингтон и Пекин восстановили ряд важных механизмов военного взаимодействия на оперативном уровне. Кроме того, стороны объявили о новом диалоге в сфере искусственного интеллекта, который начнётся весной.
Напомним, Джо Байден и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2023 года. В Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер.
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