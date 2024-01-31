Губернатор Калужской области Шапша опроверг сообщения о стрельбе в школах
Губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг сообщения о стрельбе в местных школах, информацию о которой начали распространять в соцсетях. Он заявил, что образовательные учреждения находятся в безопасности.
По словам главы региона, фейки о возможном нападении и стрельбе в школах начали распространять анонимные телеграм-каналы. Он отметил, что участие в этом принимают украинские спецслужбы, а также призвал доверять только официальным источникам.
"Ничего подобного не происходит. Доверяйте официальным источникам, перепроверяйте информацию и не помогайте нашим врагам распространять фейки", — написал Шапша в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Чебоксарах учительница начальных классов заявила, что поддерживает Украину, и попыталась устроить пожар в школе, в которой сама же и преподавала. В родительском чате женщина загадочно сообщила, что встала на "путь воина-самурая". По факту поджога возбуждено уголовное дело о теракте. Учительницу арестовали на два месяца.
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