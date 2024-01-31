Губернатор Калужской области Шапша опроверг сообщения о стрельбе в школах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг сообщения о стрельбе в местных школах, информацию о которой начали распространять в соцсетях. Он заявил, что образовательные учреждения находятся в безопасности.

По словам главы региона, фейки о возможном нападении и стрельбе в школах начали распространять анонимные телеграм-каналы. Он отметил, что участие в этом принимают украинские спецслужбы, а также призвал доверять только официальным источникам.