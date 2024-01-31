Николай Валуев: Участники "голой вечеринки" стали никем

Проблема участников "голой вечеринки" заключается не в том, что они "зашли не в ту дверь", а в том, что выбрали очень неудачное время для перформансов. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По его словам, до начала специальной военной операции большинство россиян даже внимания не обратили бы на эпатажное мероприятие. В качестве примера Валуев привёл нашумевший концертный номер Филиппа Киркорова, где он взбирался на горящий крест. Эту тему пообсуждали и забыли.

Участники "голой вечеринки" в одночасье стали никем, считает Валуев. Видео © LIFE

"Ситуация с той же самой "голой вечеринкой" очень многих практически моментально кое-чему научила. Она дала возможность понять, что не всё дозволено и не будет дозволяться в будущем. Я вспоминаю китайского блогера, который позволил себе, я уж не помню, это связано было с Тайванем, что-то он там такое спровоцировал. У него были миллионные подписки. Известный парень, он там ещё какие-то песни пел. А через день его вырезали просто в Китае, как будто его не было, будто он вообще не существовал", — рассуждает гость нашей студии.

Валуев отметил, что самое страшное для творческого человека — стать никем. Но именно это в одночасье стало с теми, кто "блистал" на этой вечеринке. У них стали отменять концерты, от них стали отказываться рекламодатели.