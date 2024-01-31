Николай Валуев: Участники "голой вечеринки" стали никем
Валуев озвучил главный вывод "голой вечеринки": пир во время чумы не прокатит. Фото © LIFE
Проблема участников "голой вечеринки" заключается не в том, что они "зашли не в ту дверь", а в том, что выбрали очень неудачное время для перформансов. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По его словам, до начала специальной военной операции большинство россиян даже внимания не обратили бы на эпатажное мероприятие. В качестве примера Валуев привёл нашумевший концертный номер Филиппа Киркорова, где он взбирался на горящий крест. Эту тему пообсуждали и забыли.
Участники "голой вечеринки" в одночасье стали никем, считает Валуев. Видео © LIFE
"Ситуация с той же самой "голой вечеринкой" очень многих практически моментально кое-чему научила. Она дала возможность понять, что не всё дозволено и не будет дозволяться в будущем. Я вспоминаю китайского блогера, который позволил себе, я уж не помню, это связано было с Тайванем, что-то он там такое спровоцировал. У него были миллионные подписки. Известный парень, он там ещё какие-то песни пел. А через день его вырезали просто в Китае, как будто его не было, будто он вообще не существовал", — рассуждает гость нашей студии.
Валуев отметил, что самое страшное для творческого человека — стать никем. Но именно это в одночасье стало с теми, кто "блистал" на этой вечеринке. У них стали отменять концерты, от них стали отказываться рекламодатели.
"Люди что увидели в итоге? Они увидели наказание. С рук не сошло, пир во время чумы не прокатит. Потому что это обрело такой общественный резонанс, что даже тем, кто, может быть, хочет что-то подобное устроить, он сделает это очень тихонечко, забрав у всех телефоны, грубо говоря, и на расстоянии отстреляв всех папарацци, чтобы никуда это не вышло", — резюмировал Валуев.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на Almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева извинилась, попросила у россиян второй шанс и расплакалась.