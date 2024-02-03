10 потрясающих фотографий звёздного неба, которые заставят вас смотреть вверх почаще
Собрали 10 фото ночного неба, которые докажут: самые крутые кадры — над вашей головой. Эти снимки заставят смотреть вверх так часто, что вы рискуете стать постоянным клиентом массажиста. Готовы к космическому вау?
"В 2018 году Марс был ближе и ярче, чем всё время с 2003 года. Настолько яркий, что отражался в океане при восходе. Снял этот кадр в Род-Айленде", — advillious.
Фото © Reddit / advillious
"Сфотографировал себя наблюдающим за Млечным Путём незадолго до восхода солнца над Атлантическим океаном", — marcuscotephoto.
Фото © Reddit / marcuscotephoto
"Моё лучшее астрофото с тех пор, как начал увлекаться этим хобби три года назад", — MrJackDog.
"Это снято на мой телефон", — OfficialAnt.
Фото © Reddit / OfficialAnt
"Метеоритный дождь Гемениды в штате Нью-Йорк на севере", — Salvatore_Photo.
Фото © Reddit / Salvatore_Photo
"Давно не было чистого неба, вот пара снимков, которые я сделал", — ChickenMarshal.
Фото © Reddit / ChickenMarshal
"Я недавно пытался сфотографировать ночное небо, но был разочарован световым загрязнением. Но только в начале дела", — luabau.
Фото © Reddit / luabau
"Ядро Млечного Пути над национальным парком "Биг-Бенд", одним из самых тёмных мест в США для наблюдения звёздного неба", — MrJackDog.
"Любимое фото с моей первой попытки снять Млечный Путь. Сделано в заповеднике тёмного неба Центрального Айдахо", — salty_esquire.
Фото © Reddit / salty_esquire
"Ночное небо над Вермонтом", — jasteinerman.
Фото © Reddit / jasteinerman
T.me / StormShooter