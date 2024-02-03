10 потрясающих фотографий звёздного неба, которые заставят вас смотреть вверх почаще

"В 2018 году Марс был ближе и ярче, чем всё время с 2003 года. Настолько яркий, что отражался в океане при восходе. Снял этот кадр в Род-Айленде", — advillious.

Фото © Reddit / advillious

"Сфотографировал себя наблюдающим за Млечным Путём незадолго до восхода солнца над Атлантическим океаном", — marcuscotephoto.

Фото © Reddit / marcuscotephoto

"Моё лучшее астрофото с тех пор, как начал увлекаться этим хобби три года назад", — MrJackDog.

Фото © Reddit / MrJackDog

"Это снято на мой телефон", — OfficialAnt.

Фото © Reddit / OfficialAnt

"Метеоритный дождь Гемениды в штате Нью-Йорк на севере", — Salvatore_Photo.

Фото © Reddit / Salvatore_Photo

"Давно не было чистого неба, вот пара снимков, которые я сделал", — ChickenMarshal.

Фото © Reddit / ChickenMarshal

"Я недавно пытался сфотографировать ночное небо, но был разочарован световым загрязнением. Но только в начале дела", — luabau.

Фото © Reddit / luabau

"Ядро Млечного Пути над национальным парком "Биг-Бенд", одним из самых тёмных мест в США для наблюдения звёздного неба", — MrJackDog.

Фото © Reddit / MrJackDog

"Любимое фото с моей первой попытки снять Млечный Путь. Сделано в заповеднике тёмного неба Центрального Айдахо", — salty_esquire.

Фото © Reddit / salty_esquire

"Ночное небо над Вермонтом", — jasteinerman.