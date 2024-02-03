Лада Дэнс призналась, как ей удалось быстро прийти в форму после ужасного ДТП

Певица Лада Дэнс стала чаще появляться на телевидении после ужасной аварии, в которую она попала в августе прошлого года. Тогда она проходила долгую реабилитацию и набрала лишний вес, однако сейчас преданные поклонники исполнительницы заметили, что она находится в прекрасной форме. Как ей это удалось, выяснил сайт kp.ru.

Дэнс призналась, что у неё вес всегда был "в одном режиме". Правда, после аварии певица из-за отсутствия спорта и занятий на пилоне немного набрала. Пришлось приводить себя в форму с помощью любимого занятия.

Певица заявила, что освоила пилон для съёмок клипа "Алё, Алёша" и ей так понравилось, что она продолжает с его помощью поддерживать форму, гибкость и пластику. Кроме того, она стремится гармонично смотреться на фоне молодых девочек, работающих в её коллективе.