Лада Дэнс призналась, как ей удалось быстро прийти в форму после ужасного ДТП
Певица Лада Дэнс: Сбросить вес после аварии мне помогли занятия на пилоне и йога
Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / Лада Дэнс
Певица Лада Дэнс стала чаще появляться на телевидении после ужасной аварии, в которую она попала в августе прошлого года. Тогда она проходила долгую реабилитацию и набрала лишний вес, однако сейчас преданные поклонники исполнительницы заметили, что она находится в прекрасной форме. Как ей это удалось, выяснил сайт kp.ru.
Дэнс призналась, что у неё вес всегда был "в одном режиме". Правда, после аварии певица из-за отсутствия спорта и занятий на пилоне немного набрала. Пришлось приводить себя в форму с помощью любимого занятия.
Певица заявила, что освоила пилон для съёмок клипа "Алё, Алёша" и ей так понравилось, что она продолжает с его помощью поддерживать форму, гибкость и пластику. Кроме того, она стремится гармонично смотреться на фоне молодых девочек, работающих в её коллективе.
"Танцуем вместе — надо смотреться гармонично, не выпадать из их "строя". Сейчас у меня в графике есть танцы, пилон, бег, йога, личный тренер", — пояснила Дэнс.
Напомним, что в результате аварии, случившейся 5 августа прошлого года, Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. Певице даже потребовалось несколько операций на лице. Спустя месяц после ДТП артистка впервые появилась на ТВ и сделала откровенное признание.