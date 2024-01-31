Путин предостерёг от безжалостного фанатизма в сфере ювенальной юстиции

России стоит оставаться в рамках разумного в сфере ювенальной юстиции, страна не должна двигаться в сторону большего вмешательства в дела семьи, когда у родителей безжалостно забирают детей. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

"Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то. Мы, конечно, по этому пути не пойдём", — заверил он.