Путин предостерёг от безжалостного фанатизма в сфере ювенальной юстиции
Путин: Россия не должна сходить с ума в вопросах ювенальной юстиции
России стоит оставаться в рамках разумного в сфере ювенальной юстиции, страна не должна двигаться в сторону большего вмешательства в дела семьи, когда у родителей безжалостно забирают детей. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.
"Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то. Мы, конечно, по этому пути не пойдём", — заверил он.
Ранее Путин заявил, что не любить Родину — всё равно что не любить свою семью. По словам российского лидера, это такие вещи, которые должны быть заложены на подкорку. Также в ходе встречи с доверенными лицами действующий глава государства отметил, что Россия сейчас проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета.
LIFE / Павел Баранов