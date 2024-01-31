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31 января, 14:21

Путин предостерёг от безжалостного фанатизма в сфере ювенальной юстиции

Путин: Россия не должна сходить с ума в вопросах ювенальной юстиции

России стоит оставаться в рамках разумного в сфере ювенальной юстиции, страна не должна двигаться в сторону большего вмешательства в дела семьи, когда у родителей безжалостно забирают детей. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

"Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то. Мы, конечно, по этому пути не пойдём", заверил он.

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Ранее Путин заявил, что не любить Родину — всё равно что не любить свою семью. По словам российского лидера, это такие вещи, которые должны быть заложены на подкорку. Также в ходе встречи с доверенными лицами действующий глава государства отметил, что Россия сейчас проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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