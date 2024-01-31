В ГУР удивились, что Россия не вернула на Украину 65 пленных из сбитого Ил-76

Украинских военнопленных из списка на обмен 24 января, который был отменён после атаки ВСУ на российский Ил-76, сегодня в Незалежную не вернули. Об этом сообщил представитель Главного управления военной разведки (ГУР) страны Андрей Юсов.

"Основа списка осталась прежней. Но, к сожалению, за исключением списка из 65 человек, которых Россия объявила погибшими", — сказал Юсов журналистам, но отказался назвать количество вернувшихся на родину российских военнопленных.

А координационный штаб Незалежной подтвердил, что 65 пленных из списка действительно планировали обменять 24 января.