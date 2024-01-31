В ГУР удивились, что Россия не вернула на Украину 65 пленных из сбитого Ил-76
Украинских военнопленных из списка на обмен 24 января, который был отменён после атаки ВСУ на российский Ил-76, сегодня в Незалежную не вернули. Об этом сообщил представитель Главного управления военной разведки (ГУР) страны Андрей Юсов.
"Основа списка осталась прежней. Но, к сожалению, за исключением списка из 65 человек, которых Россия объявила погибшими", — сказал Юсов журналистам, но отказался назвать количество вернувшихся на родину российских военнопленных.
А координационный штаб Незалежной подтвердил, что 65 пленных из списка действительно планировали обменять 24 января.
Напомним, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться 24 января на границе Белгородской области. Тогда он сорвался из-за крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных, борт был сбит ВСУ. Следом за ним летел второй самолёт, его успели развернуть. Сегодня, 31 января, новый обмен пленными всё же состоялся. По итогам переговоров на родину из плена ВСУ вернулись 195 российских военнопленных, киевской стороне передано аналогичное число бойцов.
ТАСС / Александр Полегенько