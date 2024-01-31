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31 января, 16:07

Политтехнолог Алиев: Путин ведёт спокойную и уверенную кампанию

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Кандидат в президенты России Владимир Путин ведёт спокойную и уверенную кампанию, отличительным знаком которой является тотальная поддержка: за его самовыдвижение собрано уже больше 3,5 миллиона подписей. Об этом заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в ходе круглого стола под названием "Президентская кампания: кто попадёт в итоговый бюллетень?".

По словам политтехнолога, среди всех кандидатов Путин занимает доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряду.

"Он находится в своей повестке, проводит необходимые мероприятия, связанные с управлением экономикой и промышленностью, реализацией новых инфраструктурных проектов, учитывающие интересы разных социальных групп. Президент совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток (Чукотка и Хабаровский край), в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область", — перечислил Алиев.

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Напомним, что ранее в среду сопредседатель штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, актёр Владимир Машков передал ему удостоверение кандидата. А за пару дней до этого ЦИК РФ зарегистрировала Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

Марина Калегина
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