Политтехнолог Алиев: Путин ведёт спокойную и уверенную кампанию

Кандидат в президенты России Владимир Путин ведёт спокойную и уверенную кампанию, отличительным знаком которой является тотальная поддержка: за его самовыдвижение собрано уже больше 3,5 миллиона подписей. Об этом заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в ходе круглого стола под названием "Президентская кампания: кто попадёт в итоговый бюллетень?".

По словам политтехнолога, среди всех кандидатов Путин занимает доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряду.

"Он находится в своей повестке, проводит необходимые мероприятия, связанные с управлением экономикой и промышленностью, реализацией новых инфраструктурных проектов, учитывающие интересы разных социальных групп. Президент совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток (Чукотка и Хабаровский край), в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область", — перечислил Алиев.