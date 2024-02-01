Интересы народа в приоритете: Раскрыта главная особенность сбалансированной предвыборной кампании Путина

Встреча кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами в Москве в очередной раз подчеркнула особенность его предвыборной кампании. С точки зрения политтехнологий она основана на балансе интересов различных слоёв населения, которые иногда даже могут противоречить друг другу. Об этом Лайфу заявил политолог Алексей Малинин.

"В этом, на мой взгляд, заключается одно из преимуществ выбранной стратегии: понимание особой важности поддержания тонкого баланса интересов, обеспечивающего единство страны в достаточно непростых геополитических условиях", — подчеркнул член экспертного клуба "Дигория".

Собеседник Лайфа акцентировал внимание на том, что в рамках встречи Путин обсудил широчайший круг вопросов: от внешней политики и СВО до проблем в сфере воспитания. Такая концентрация главы государства на проблемных точках демонстрирует его понимание внутренних процессов.

"Виден приоритет интересов населения над выстраиванием яркой предвыборной кампании", — считает Малинин.