Стилист объяснила, кому противопоказан главный цвет 2024 года "персиковый пушок"

Институт цвета Pantone определяет главный цвет года с начала XXI века. Ориентируются ли дизайнеры на эти рекомендации? Носят ли люди одежду предлагаемых оттенков? Стало быть, да. Ведь институт в рамках исследований фиксирует уже имеющиеся тенденции. Однако всем без исключения гнаться за тем или иным цветовым трендом нет смысла. Например, цвет этого года — "персиковый пушок" — подойдёт не всем. Об этом Лайфу рассказала стилист и дизайнер Елена Мельник.

Собеседница Лайфа объяснила, что цвет года от Pantone касается не только мира моды. Предполагается, что он будет превалировать и в таких сферах, как дизайн интерьера, архитектура, живопись и киноискусство, флористика, гастрономия, промышленность, в том числе автомобильная, и так далее. Для этого специалисты изучают и собирают данные по наиболее часто встречающимся оттенкам в совершенно разных отраслях деятельности людей.

Так, начиная с весны сотрудники института анализируют тенденции престижных подиумов и гардеробы знаменитостей, социальные сети и наружную рекламу, выставки, новинки технологий и прочее. Выясняют также, как тот или иной цвет влияет на эмоции, поведение и покупательский спрос. Кроме того, главный оттенок года отражает глобальные тенденции и настроения в обществе. Конечно, стилисты прислушиваются к рекомендациям Pantone, но не ставят их во главу угла.

"В конце концов в сфере дизайна одежды существует палитра, основанная на том, что люди чаще всего носят, а также какой имеют цветотип внешности. Последний учитывает природные данные: тон кожи, оттенок волос и цвет глаз. Но определение цветотипа сродни делению людей на "сов" и "жаворонков" или так называемых сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. Иными словами, "чистый" образ встречается редко", — подчеркнула основатель компании Mono-Stil.

Если говорить о славянском типе внешности, отличительными чертами которого являются светлая кожа, синие, серые или светло-карие глаза и русые волосы, то лидирующим цветом в гардеробе такой женщины может стать совсем не "персиковый пушок". Елена Мельник объясняет, что, несмотря на всю свою нежность, Peach Fuzz — цвет очень сложный и выигрышнее всего он смотрится на загорелой, смуглой коже. Слишком тёмную он сделает жёлтой, а у светлой только подчеркнёт несовершенства, если таковые имеются.

Несмотря на то что результатов исследования Pantone каждый раз ждут с нетерпением, предлагаемый институтом цвет года не всегда становится популярным. Например, предполагалось, что в 2023-м рынки захватит цвет Viva Magenta, близкий к малиновому. Но наибольшим спросом среди модниц осенью-зимой пользовался классический красный, рассказала Мельник. В одном ряду с ним стоял шоколадный, который может перейти и в 2024-й. К слову, он хорошо сочетается с персиковым. В 2022 году осенью-зимой в тренде был изумрудный, а летом — молочно-жёлтый. При этом Pantone рекомендовал Very Peri, или "королевскую драгоценность", — оттенок синего с красно-пурпурным подтоном.

"Поэтому полностью менять гардероб каждый год точно не стоит, так же как и скупать одежду "модного" в этом году цвета. Может случиться так, что Peach Fuzz вам точно не подойдёт", — добавила стилист.

Напомним, ранее специалисты американского Института цвета Pantone традиционно выбрали главный цвет 2024 года. В этот раз им стал Peach Fuzz, или "персиковый пушок". По мнению экспертов, этот тёплый и уютный оттенок говорит о стремлении к единению с окружающими. В институте предположили, что цвет создаёт ассоциацию между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.