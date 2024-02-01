МИД Финляндии решил упразднить департамент по делам России
МИД Финляндии упразднит департамент по делам РФ из-за геополитических факторов
МИД Финляндии упразднит департамент по делам России. Теперь за вопросы, связанные с нашей страной, будет отвечать департамент Азии и Океании, сообщается на сайте финского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что реорганизация структуры МИД республики связана с геополитическими факторами.
"Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и ставит среди прочего все страны – члены НАТО и страны ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента", — говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что изменения не повлияют на работу представительств Финляндии за рубежом.
Также в МИД Финляндии сообщили, что всего будет создано три региональных департамента: Азии и Океании, Евроатлантический, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. В январе этого года в Хельсинки заявили, что пока не станут возобновлять работу КПП, и продлили закрытие границы до 11 февраля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
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