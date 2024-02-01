МИД Финляндии решил упразднить департамент по делам России

МИД Финляндии упразднит департамент по делам России. Теперь за вопросы, связанные с нашей страной, будет отвечать департамент Азии и Океании, сообщается на сайте финского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что реорганизация структуры МИД республики связана с геополитическими факторами.

"Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и ставит среди прочего все страны – члены НАТО и страны ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что изменения не повлияют на работу представительств Финляндии за рубежом.