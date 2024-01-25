МИД: Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Подписанное в 2012 году соглашение между Россией и Финляндией о приграничном сотрудничестве прекратило своё действие. Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
"24 января прекращено действие соглашения между Правительством России и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству", — сказано в документе.
Хельсинки расторг документ ещё 30 ноября. Незадолго до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выходе Москвы из соглашения, который завершился лишь в среду.
Напомним, что с ноября 2023 года пропускные пункты на российско-финской границе не функционируют по инициативе Хельсинки. Возобновление работы КПП не ожидается даже в феврале, рассказывал Лайф ранее.
ТАСС / Александр Демьянчук