Информатор WikiLeaks получил в США 40 лет тюрьмы по делу об утечке сверхсекретных данных
Экс-программист ЦРУ получил в США 40 лет тюрьмы по делу о WikiLeaks
Экс-программист ЦРУ Джошуа Шульте приговорён судом в Нью-Йорке к 40 годам тюремного заключения по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов Vault 7. Об этом на странице в соцсети X написала организация WikiLeaks, в сотрудничестве с которой и обвиняли Шульте.
"Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам", — сообщили представители WikiLeaks.
В ходе заседания судья Джесси Ферман подчеркнул, что, по всей вероятности, никто никогда не узнает масштабов нанесённого Шульте урона. Вместе с этим он выразил уверенность в том, что нанесённый бывшим сотрудником ЦРУ ущерб огромен.
Тем временем в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, в свою очередь, заявил, что эта казнь может быть приравнена к пытке, и выразил соболезнования в связи со смертью заключённого.
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