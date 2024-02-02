Информатор WikiLeaks получил в США 40 лет тюрьмы по делу об утечке сверхсекретных данных

Экс-программист ЦРУ Джошуа Шульте приговорён судом в Нью-Йорке к 40 годам тюремного заключения по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов Vault 7. Об этом на странице в соцсети X написала организация WikiLeaks, в сотрудничестве с которой и обвиняли Шульте.

"Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам", — сообщили представители WikiLeaks.