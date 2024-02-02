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2 февраля, 02:03

Информатор WikiLeaks получил в США 40 лет тюрьмы по делу об утечке сверхсекретных данных

Экс-программист ЦРУ получил в США 40 лет тюрьмы по делу о WikiLeaks

Экс-программист ЦРУ Джошуа Шульте приговорён судом в Нью-Йорке к 40 годам тюремного заключения по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов Vault 7. Об этом на странице в соцсети X написала организация WikiLeaks, в сотрудничестве с которой и обвиняли Шульте.

"Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам", — сообщили представители WikiLeaks.

В ходе заседания судья Джесси Ферман подчеркнул, что, по всей вероятности, никто никогда не узнает масштабов нанесённого Шульте урона. Вместе с этим он выразил уверенность в том, что нанесённый бывшим сотрудником ЦРУ ущерб огромен.

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Тем временем в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, в свою очередь, заявил, что эта казнь может быть приравнена к пытке, и выразил соболезнования в связи со смертью заключённого.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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